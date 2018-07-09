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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2571
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Таких индюков у

Было время..
Скота было много и птиц..
Сейчас видишь такое и дивишься этому..
У этого индюка сороки или кто то пару птенчиков утащили..
Теперь боюсь за моих утяток..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14063
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Которых осенью зарежу и съем..

Марик,закопай им корыто,в землю и
налей - воды. Утята должны - плавать.
Цыплят забери - от них... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14063
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Теперь боюсь за моих утяток..

Их - как и гусей,нужно пасти на травке.
И обязательно им нужна - вода...
Пока они маленькие - загородку можно
сеткой - накрыть... :lol: :oops:
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2571
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
пасти на травке.

Не представляю как я их пасти буду..
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2571
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Цыплят забери - от них

Сегодня только набрали..
Пока временно к ним..
Потом копать будем под воду..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14063
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не представляю как я их пасти буду..

Для этого у тебя Пацаны - есть... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14063
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наша районная спасательная станция

Обслуживат реку,в нашем районе. Всегда
на посту... :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14063
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это катер заплывает в Шлюз

Я бы на этом катере - не поплыл... :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14063
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот велосипедисты по велодорожкам ездят.

Интересно,кто её построил? Случайно
не Кустанайцы, ли?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно,кто её построил? Случайно
не Кустанайцы, ли?.


Кустанайцы.
бывшие.
с турками и прочими....
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14063
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с турками и прочими....

Алекс,ты знаешь? 18 лет вижу эту дорожку.
И ни разу - ремонта небыло... :lol: ;-)
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
18 лет вижу эту дорожку.
И ни разу - ремонта небыло..


значит точно кустанайцы ( не путать с костанайцами).
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14063
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
значит точно кустанайцы ( не путать с костанайцами).

Алекс, я согласен с тобой... :lol: :-)
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