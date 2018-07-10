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§ NG.kz
Почему фонари освещают центр днем, объяснили в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе акима Костаная со ссылкой на отдел ЖКХ, работа уличного освещения в дневное время суток связана с работами, проводимыми на улице Байтурсынова. Ранее о включенных днем фонарях "НГ" сообщили читатели.
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§ Volonter
Re: Почему фонари освещают центр днем, объяснили в акимате...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 10.07.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
замену сгоревшиx ламп, что сделать при выключенныx лампах невозможно Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31631?1531220810
согласен с регулировкой, но ЗАМЕНУ ламп при выключенных агрегатах сделать НЕВОЗМОЖНО??? Пойду выброшу ПУЭ...
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