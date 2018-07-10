211 Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2571

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:47 Да..

Непорядок..

Сегодня детишки должны сидеть дома в интернете до 40ка лет у мамок на шее..

Когда то я на кирзаводе с 14ти лет кидал кирпичи сырец, тяжелейшие, складывали печи, на стрижках тюки катал на 9ти метровую.высоту по 200 кг, нас там вокруг него по трое четверо катали..

Эх были дети в наше время, не то что нонешнее племя..

Не интернетчиков понты..