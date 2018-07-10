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§ NG.kz
Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 11.00 проходил мимо перекрестка Алтынсарина-Гоголя и заметил интересную вещь... Школьники красят заборчики на данном перекрестке.
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§ лимон
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
без жилетов и без знаков! кто-то реально в край обнаглел :-o
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§ dandiv
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 602
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.07.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там несколько ребят были в жилетах Таза-Жол - не заснял, но те кто без жилетов на проезжей части... это даже не знаю как описать
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§ Сыкымы
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Сыкымы


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Сообщений: 159
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.07.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть пара ушлых тёток, может больше, заключают трудовой договор на покраску дорожных ограждений, потом нанимают пацанят-школьников за малую толику. Кисти, краски, отвезти/привезти на обед/с обеда - забота заказчика, тётки только явку "персонала" обеспечивают и за денежкой приходят. Соответственно, о соблюдении ТБ и речи нет. Заказчику по "барабану", он пацанят не нанимал, тёткам вообще пофиг на их условия труда. Уже несколько лет так работают.
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§ arman_kst
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
arman_kst


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Сообщений: 4
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наверно бойцы Жасыл Ел. Там форму дают только как проработаешь месяц
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§ 211
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
211


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Сообщений: 2571
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да..
Непорядок..
Сегодня детишки должны сидеть дома в интернете до 40ка лет у мамок на шее..
Когда то я на кирзаводе с 14ти лет кидал кирпичи сырец, тяжелейшие, складывали печи, на стрижках тюки катал на 9ти метровую.высоту по 200 кг, нас там вокруг него по трое четверо катали..
Эх были дети в наше время, не то что нонешнее племя..
Не интернетчиков понты..
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§ Vradon
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Vradon


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Сообщений: 53
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 10.07.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну им же не по 5 лет, как бы знают что на дороге нужно быть аккуратнее. Зачем современных детей делают тепличными? Наденьте на них скафандр, а то вдруг пальцы краской замарают .
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§ Kairat stayer
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Kairat stayer


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Сообщений: 124
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
без жилетов и без знаков! кто-то реально в край обнаглел


Вдобавок, если действительно дети работают, тогда обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты, типа респираторов, со сменными фильтрами, испарения от окрасочных материалов негативно влияют на лёгкие, плюс всё усугубляет жара, вредное производство, даже молоко положено.
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