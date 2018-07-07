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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33103
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды», где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что решение принималось единолично. Но удивила риторика Елбасы.
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* alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
но все равно приходится, для отдельных лиц, одно и тоже, как попугай

Цитата:
Kairat stayer:
вообще дрессировкам и всяким приручениям давно не поддаюсь,


это неправда. попугаи , они такие. что скажут, то и будут говорить.

Цитата:
Kairat stayer:
что-то он, до сих пор на землю обетованную на постоянное место проживания не может попасть


непонятно твоя забота отбытия всех на место проживания. на другие земли.
хотя нет.
как раз понятно. в свете твоих мыслей. даже по этой теме.
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это неправда. попугаи , они такие. что скажут, то и будут говорить.


Нет лучше когда ещё птенец, пока ещё особо не соображает, доверие надо войти к нему, кормить, поить, а-то может и глаз выколоть. Цитата:
alex_60:
непонятно твоя забота отбытия всех на место проживания. на другие земли.
хотя нет.
как раз понятно. в свете твоих мыслей. даже по этой теме.


Так он в Челябинске проживает.
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* alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: "(Цитата из Медного)
Цитата:
Kairat stayer: Цитата Малого значит

Цитата:
Kairat stayer:
Так он в Челябинске проживает.


ты не путаешь разных людей?
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты не путаешь разных людей?


Александр, не путаю.
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* alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
, не путаю.


не знал что Моше это Медный.
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Моше это Медный

Не а, это разные персы.
Стиль письма отличается сильно и по идеалогическим соображениям тоже.
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ну чем со своим поддакиванием, не персонаж из Маугли? :lol:
Который как всегда, бревен у себя не замечает, но щепки ясно различает. :lol:
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