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§ NG.kz
Астанчан попросили использовать велодорожки по назначению
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33103
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, ко Дню столицы Костанай подарил Астане реконструкцию велодорожек. Как сообщала руководитель управления внутренней политики Зауре БАЙМЕНОВА, на эти цели бюджет Костанайской области выделил 582 млн тенге.
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§ лимон
Re: Астанчан попросили использовать велодорожки по назначению
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.07.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это потому, что им велосипеды то не подарили, вот и пользуются велодорожками не по назначению
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§ 211
Re: Астанчан попросили использовать велодорожки по назначению
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2570
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши позорники..
Актюбинцы мост вон подарили..
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§ лимон
Re: Астанчан попросили использовать велодорожки по назначению
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.07.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Наши позорники..


ну-ну, ждем что столица подарит Костанаю на День города
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§ Vradon
Астанчан попросили использовать велодорожки по назначению
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 10.07.18 - 16:07
Комментарий проходит проверку.
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§ Сергей_я
Re: Астанчан попросили использовать велодорожки по назначению
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2507
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.07.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ну-ну, ждем что столица подарит Костанаю на День города

долги за свой день города она нам подарит. Точнее уже подарила. И не только нам, а всей стране.
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