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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2570
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки фото красивое..
Простой соткой..
На реке мои..
Нахвалится не могу..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2570
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так как по правилам запретили фотать третьих лиц и четвертых и пятых, пришлось разогнать в эту жарень в 32 градуса всех с пляжа чтобы сфотать..



С этой стороны..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2570
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом с другой стороны..
Теперь я Правила не нарушаю..
Всех разогнал..



Даже коровы деревенские убежали..

[Исправлено: 211, 09.07.2018 - 22:43]
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
bgb: где конкурсы с мокрыми майками и без них

.....
Нужно его замутить отдельной веткой во флуде.
Придумать нейтральную почту на которую даже не реганые будут скидывать.
Учередить призы.
Например.
Марик-месяц бесплатное проживание в его хоромах.
Добринцофф-продуктовая корзина.
Валентин -кофе.
Юджин-портфолио.
Витал-сурпрайз с мундиаля.
Ну и так далее. :lol: :lol: :lol:
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2570
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня с утра праздник..
Наконец то любимые пирошки..
26 см в этот раз!
Против 17ти кое где это существенно..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2570
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну варенье на зиму..



Не знаю, доживет ли хоть банка до зимы..
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Представляешь, как шагнул прогресс
— Это ты к чему?
— Раньше, чтобы вызвать дождь, шаман бил в бубен или приносили в жертву девственниц
— А сейчас?
— Достаточно помыть машину///

еще раз проверено. час назад помыл машину.
на небе уже появились тучи.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А ты прогноз не видел что ли?)))
А в Петре уже с утра дошдь хлыщет и ветром тучки в нашу сторону гнал. Товарисч оттуда, утром поведал.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ты прогноз не видел что ли?)))


гизметео на 6 и 9 вечера грозу только обещал.
дождь завтра в шесть утра.
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