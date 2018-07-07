Kairat stayer:

но все равно приходится, для отдельных лиц, одно и тоже, как попугай

Kairat stayer:

вообще дрессировкам и всяким приручениям давно не поддаюсь,

Kairat stayer:

что-то он, до сих пор на землю обетованную на постоянное место проживания не может попасть