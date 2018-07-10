/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новая пенсия приходит получателям по частям из-за банков – Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Новая пенсия приходит получателям по частям из-за банков – Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После того как в Казахстане изменили методику начисления базовой пенсии, ряд получателей столкнулся с недоразумением: пенсионные выплаты пришли людям по частям, с перерывом в несколько дней.
Читать новость

§ Мейрам
Re: Новая пенсия приходит получателям по частям из-за банков –...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 10.07.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
14 марта Светлана Жакупова сообщила, что тем, кто не будет перечислять взносы в ЕНПФ и не имеет трудового стажа, достанется базовая пенсия в 15 274 тенге.

Не густо (((
Профайл

* Сыкымы
Новая пенсия приходит получателям по частям из-за банков – Минтруда
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.07.18 - 12:31
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 156
Пользователей: 3
Всего: 159

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх