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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды», где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что решение принималось единолично. Но удивила риторика Елбасы.
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.07.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну я русскоязычный и что?


А я двуязычный, среднюю школу на казахском языке оканчивал во время союза и русским владею на среднем уровне, стараюсь совершенствовать, как ранее неоднократно отмечал, чем больше языков знаешь, тем лучше.
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Спасибо, повеселил опять.
Ярлыки говоришь, ну если с натягом, то только Табаки.
Все остальное, еще раз повторюсь, говорю как есть. В отличии, от тебя даже, не лукавлю.
Вот именно ты мне тут их походя как бы постоянно пытаешься прилепить.
:lol: грамотей, гопник, песочница...и раньше уже это было подобное, не запоминаю правда твои выражения.
Насчет уровня, я как раз в каждом частном случае соответствую тому, какой оппонент заслуживает. Не устраивает что то, пожалуйста жалуйтесь . :lol:
ПС: а вот ответ адекватный я так и не услышал, по поводу твоих и прочих домыслов и вбросов.
Тем более про 86 год, он то какое место имеет к раскручиваему вами сепаратизму и переделу территорий?
Сплошное замыливание темы и уход от неприятных вам вопросов.
Уже не только я дал понять вам это.
Ответов нет. :-)
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ярлыки говоришь, ну если с натягом, то только Табаки.


Тут не соглашусь, ты именно вешаешь ярлыки, причём безосновательно. Табаки говоришь с натягом, ну по мне до уровня персонажей мультфильмов и других былинных героев, как за последних озвучивала госпожа Таноми зачем опускаться, как-то, не корректно. Цитата:
Обликоморале:
грамотей, гопник,


Если себя позиционируешь грамотным гражданином, тогда пожалуйста читай внимательно посты оппонентов, выше же разъяснил, что в этой ветке, оценку действиям конфликтующих сторон не давал, лишь констатировал указанные факты из открытых источников. Также указал, если не согласен с приведёнными сведениями опротестуй и внеси другие. При этом ранее ты указывал, что ничего не помнишь, ну освежил твою память. Ты пожалуйста не переживай, со всяким может так случиться, в последнее время жарко на улице, глобальное потепление, циклоны, в следствие чего, может голова перегрелась, конечно прошу прошения-это только догадки.

Цитата:
Обликоморале:
пожалуйста


Да, разъясняешь, разъясняешь, но все равно приходится, для отдельных лиц, одно и тоже, как попугай повторять по несколько раз (мысли вслух).
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.07.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да, разъясняешь, разъясняешь, но все равно приходится, для отдельных лиц, одно и тоже, как попугай повторять по несколько раз


Да Вы у нас просветитель, однако!
А не допускаете мысли, что можете чего-то не знать, или неправильно истолковывать факты, или добросовестно заблуждаться?
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А не допускаете мысли, что можете чего-то не знать, или неправильно истолковывать факты, или добросовестно заблуждаться?


В данном конкретном случае не допускаю, в других вероятность неправильного толкования и последующего заблуждения, с моей стороны конечно допускаю, ответ надеюсь понятен.
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§ alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 690
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
одно и тоже, как попугай повторять по несколько раз


есть такое у тебя. не отнимешь.
но тут дело в чем.
ты думаешь что твои "правильные мысли" не доходят до других.
потому что у них "голова перегрелась".
и даже не допускаешь что есть другие мнения, кроме твоего, точнее всяких вик и источников.
и не хочешь согласиться, что есть другие "вики" и другие источники.
источников сейчас туча. по любому вопросу.
и если человек хочет увидеть вопрос так как ему хочется,
то он будет ссылаться на источник с соответствующем уклоном.
есть такие источники, которые за гранью закона.
вот в этом то вся и суть.
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да Вы у нас просветитель, однако!


Ну, просветитель-громко сказано, не все могут быть велики мыслителями, философами и просветителями разряда Дидро, Руссо или Вольтера (Франсуа Мари Аруэ) или учёными как Альберт Эйнштейн и.др. каждый из них безусловно знатоки и профессионалы своего дела, жанра и.т.д. Как говорил, в своё время Вольтер (1694-1778г.г.): "Все жанры красивы, кроме скучного", он сам прожил по тем временам долгую жизнь 84 года, очень много работал, зачастую по 18-20 часов в сутки, даже по ночам вставал и писал, кофе любил употреблять как мыслитель Валентин, поговаривают, что до 50 чашек в день выпивал. При этом мы простые люди наверное должны стремится правильно мыслить и уменьшить долю заблуждении до минимума. В целом, нужно двигаться вперёд, не стоят на одном месте, не застаиваться, будущее представлять в ярких цветах, правильно воспитывать детей и внуков, заниматься любимыми делами и увлечениями, самое главное не быть скучными.
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§ alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 690
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
должны стремится правильно мыслить

Цитата:
Kairat stayer:
правильно воспитывать детей и внуков


а как Это ПРАВИЛЬНО?
как ты что-ли?
что-то ты того.
не в ту степь.
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты думаешь что твои "правильные мысли" не доходят до других.
потому что у них "голова перегрелась".


Упаси Всевышний! Вот, ты любишь до отдельных фраз придираться, мысли пожалуйста немножко шире, философию же изучал. "Перегрев"-это сезонное явление, тем более я конкретно не утверждал, а всего лишь предположил.
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ну так ты видишь то, то что хочешь видеть.
Я же вижу то, что и другие вокруг. Кого некоторые,например, называют толпой, кучкой, народишком. И считают, что их мнения в корне не верные.
Насчет персонажей, то тут именно оппоненты так же их заслуживают, потому что ведут себя по их подобию. Так что, кто еще не корректен большой вопрос.
Касаемо событий.
Опять увиливаешь, так как представил несколько десятков тыс. на митинге сепаратистскими. А было все как раз наоборот. Еще скажи, что это не лукавство с твоей стороны, чего то не договаривать.
И я еще раз повторюсь и останусь при своем мнение, что не помню то, что вы тут группой лиц набалтываете. Потому что, я лично вам указал, как все на самом деле было. А было оно именно не так, как вы преподносите, исходя из своих домыслов, но не опираясь на конкретные факты.
Спасибо за внимание.
У меня все, так как дальнейшая дисскусия смотрю бессмысленна. Каждый останется при своем мнениние. И будем просто толочь воду в ступе.
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а как Это ПРАВИЛЬНО?
как ты что-ли?
что-то ты того.
не в ту степь.


Точно, пишущим попугаем тут станешь, одно и тоже по несколько раз повторять, выше в посте за №64 указал же: В данном конкретном случае не допускаю, в других вероятность неправильного толкования и последующего заблуждения, с моей стороны конечно допускаю, ответ надеюсь понятен.

Цитата:
alex_60:
есть такое у тебя. не отнимешь.
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Kairat stayer: . "Перегрев"
Мимо. 8-) Дома, работа-кондиционер. Машина-клима. Опять говорю с уверенностью, все это досужие домыслы. Субъективизм чистой воды.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34912&post_id=770735&order=0&viewmode=flat&pid=770734&forumid=1#770735
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Точно, пишущим попугаем тут станешь, одно и тоже по несколько раз повторять,


"Я теряюсь в вашем пустопорожнем мыслевыражении "(Цитата из Медного)
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