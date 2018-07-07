Обликоморале Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу #69





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5290

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:28 Цитата: Kairat stayer:



Ну так ты видишь то, то что хочешь видеть.

Я же вижу то, что и другие вокруг. Кого некоторые,например, называют толпой, кучкой, народишком. И считают, что их мнения в корне не верные.

Насчет персонажей, то тут именно оппоненты так же их заслуживают, потому что ведут себя по их подобию. Так что, кто еще не корректен большой вопрос.

Касаемо событий.

Опять увиливаешь, так как представил несколько десятков тыс. на митинге сепаратистскими. А было все как раз наоборот. Еще скажи, что это не лукавство с твоей стороны, чего то не договаривать.

И я еще раз повторюсь и останусь при своем мнение, что не помню то, что вы тут группой лиц набалтываете. Потому что, я лично вам указал, как все на самом деле было. А было оно именно не так, как вы преподносите, исходя из своих домыслов, но не опираясь на конкретные факты.

Спасибо за внимание.

У меня все, так как дальнейшая дисскусия смотрю бессмысленна. Каждый останется при своем мнениние. И будем просто толочь воду в ступе.