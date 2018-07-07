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Обликоморале:
Ярлыки говоришь, ну если с натягом, то только Табаки.
Тут не соглашусь, ты именно вешаешь ярлыки, причём безосновательно. Табаки говоришь с натягом, ну по мне до уровня персонажей мультфильмов и других былинных героев, как за последних озвучивала госпожа Таноми зачем опускаться, как-то, не корректно. Цитата:
Обликоморале:
грамотей, гопник,
Если себя позиционируешь грамотным гражданином, тогда пожалуйста читай внимательно посты оппонентов, выше же разъяснил, что в этой ветке, оценку действиям конфликтующих сторон не давал, лишь констатировал указанные факты из открытых источников. Также указал, если не согласен с приведёнными сведениями опротестуй и внеси другие. При этом ранее ты указывал, что ничего не помнишь, ну освежил твою память. Ты пожалуйста не переживай, со всяким может так случиться, в последнее время жарко на улице, глобальное потепление, циклоны, в следствие чего, может голова перегрелась, конечно прошу прошения-это только догадки.
Цитата:
Обликоморале:
пожалуйста
Да, разъясняешь, разъясняешь, но все равно приходится, для отдельных лиц, одно и тоже, как попугай повторять по несколько раз (мысли вслух).