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§ NG.kz
Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 11.00 проходил мимо перекрестка Алтынсарина-Гоголя и заметил интересную вещь... Школьники красят заборчики на данном перекрестке.
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§ лимон
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 722
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
без жилетов и без знаков! кто-то реально в край обнаглел :-o
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§ dandiv
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 602
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.07.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там несколько ребят были в жилетах Таза-Жол - не заснял, но те кто без жилетов на проезжей части... это даже не знаю как описать
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* Сыкымы
Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.07.18 - 13:00
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