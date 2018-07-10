/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Таможенном союзе покупатели смогут отличить молочные продукты от молокосодержащих		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Таможенном союзе покупатели смогут отличить молочные продукты от молокосодержащих
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для этого вводится ряд поправок по маркировке, изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" вступят в силу с 16 июля 2018 года.
Читать новость

§ pandit
Re: В Таможенном союзе покупатели смогут отличить молочные...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 10.07.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора. Человек вправе знать что он покупает. Еще бы заработали эти поправки на деле, а то найдут десятки отмазок опять в обход этого регламента.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 169
Пользователей: 3
Всего: 172

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх