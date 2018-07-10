Цитата: MedVed820607:

а если зп 70 000 тнг? платишь полностью?

Конечно.

Цитата: MedVed820607:

А если на 2-х работах получаешь по 60 000? вычет идет на обоих работах или только на 1-й.

Конечно только на одной.



Моё мнение - какой-то популистский шаг. Для государства 29 млрд - сумма ощутимая, а вот для каждого по отдельности 2300 - мелочь.

Зато как звучит!!! Налог понизили в 10 раз!!!