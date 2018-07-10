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§ NG.kz
Казахстанцы получат 29 миллиардов тенге дополнительной зарплаты
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогам работы определен оптимальный механизм налогообложения работников с низким размером заработной платы. Так, налогооблагаемый доход будет уменьшаться на 90 процентов.
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§ MedVed820607
Re: Казахстанцы получат 29 миллиардов тенге дополнительной...
MedVed820607


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 10.07.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а если зп 70 000 тнг? платишь полностью?
А если на 2-х работах получаешь по 60 000? вычет идет на обоих работах или только на 1-й.
Приведите полный текст поправок пжслт.
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§ Victor Yang
Re: Казахстанцы получат 29 миллиардов тенге дополнительной...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10762
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.07.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
а если зп 70 000 тнг? платишь полностью?

Конечно.
Цитата:
MedVed820607:
А если на 2-х работах получаешь по 60 000? вычет идет на обоих работах или только на 1-й.

Конечно только на одной.

Моё мнение - какой-то популистский шаг. Для государства 29 млрд - сумма ощутимая, а вот для каждого по отдельности 2300 - мелочь.
Зато как звучит!!! Налог понизили в 10 раз!!!
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