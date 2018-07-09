/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 848 из 848«1...846847848
§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2563
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки фото красивое..
Простой соткой..
На реке мои..
Нахвалится не могу..
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2563
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так как по правилам запретили фотать третьих лиц и четвертых и пятых, пришлось разогнать в эту жарень в 32 градуса всех с пляжа чтобы сфотать..



С этой стороны..
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2563
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом с другой стороны..
Теперь я Правила не нарушаю..
Всех разогнал..



Даже коровы деревенские убежали..

[Исправлено: 211, 09.07.2018 - 22:43]
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
bgb: где конкурсы с мокрыми майками и без них

.....
Нужно его замутить отдельной веткой во флуде.
Придумать нейтральную почту на которую даже не реганые будут скидывать.
Учередить призы.
Например.
Марик-месяц бесплатное проживание в его хоромах.
Добринцофф-продуктовая корзина.
Валентин -кофе.
Юджин-портфолио.
Витал-сурпрайз с мундиаля.
Ну и так далее. :lol: :lol: :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 848 из 848«1...846847848
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 167
Пользователей: 3
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх