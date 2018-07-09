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§ NG.kz
Акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с пассажирскими перевозчиками, увеличившими интервал движения автобусов, за нарушение условий тендера. Считаете ли вы такое решение оправданным?
Результаты опроса

§ Валентин
Re: Акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7412
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.07.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опрос некорректный.
Подать в суд акимат обязан по действующему законодательству, у него нет свободы действий в данном вопросе.
А вот суд, в связи с устранением нарушений, скорее всего иск отклонит.
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§ Гога
Re: Акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.07.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Городские власти рассчитывают уйти от наличного расчета в общественном муниципальном транспорте.* - Почему бы и в Костанае так не сделать ??
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§ bgb
Re: Акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3842
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.07.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с валентином согласен. к чему это?
где конкурсы с мокрыми майками и без них?! :lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Re: Акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
где конкурсы с мокрыми майками и без них

Придумал. Напишу во флуде. :lol:
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