Цитата: Обликоморале:

Ярлыки говоришь, ну если с натягом, то только Табаки.



Тут не соглашусь, ты именно вешаешь ярлыки, причём безосновательно. Табаки говоришь с натягом, ну по мне до уровня персонажей мультфильмов и других былинных героев, как за последних озвучивала госпожа Таноми зачем опускаться, как-то, не корректно. Цитата: Обликоморале:

грамотей, гопник,



Если себя позиционируешь грамотным гражданином, тогда пожалуйста читай внимательно посты оппонентов, выше же разъяснил, что в этой ветке, оценку действиям конфликтующих сторон не давал, лишь констатировал указанные факты из открытых источников. Также указал, если не согласен с приведёнными сведениями опротестуй и внеси другие. При этом ранее ты указывал, что ничего не помнишь, ну освежил твою память. Ты пожалуйста не переживай, со всяким может так случиться, в последнее время жарко на улице, глобальное потепление, циклоны, в следствие чего, может голова перегрелась, конечно прошу прошения-это только догадки.



Цитата: Обликоморале:

пожалуйста



Да, разъясняешь, разъясняешь, но все равно приходится, для отдельных лиц, одно и тоже, как попугай повторять по несколько раз (мысли вслух).