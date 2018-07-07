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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33096
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды», где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что решение принималось единолично. Но удивила риторика Елбасы.
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.07.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну я русскоязычный и что?


А я двуязычный, среднюю школу на казахском языке оканчивал во время союза и русским владею на среднем уровне, стараюсь совершенствовать, как ранее неоднократно отмечал, чем больше языков знаешь, тем лучше.
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Спасибо, повеселил опять.
Ярлыки говоришь, ну если с натягом, то только Табаки.
Все остальное, еще раз повторюсь, говорю как есть. В отличии, от тебя даже, не лукавлю.
Вот именно ты мне тут их походя как бы постоянно пытаешься прилепить.
:lol: грамотей, гопник, песочница...и раньше уже это было подобное, не запоминаю правда твои выражения.
Насчет уровня, я как раз в каждом частном случае соответствую тому, какой оппонент заслуживает. Не устраивает что то, пожалуйста жалуйтесь . :lol:
ПС: а вот ответ адекватный я так и не услышал, по поводу твоих и прочих домыслов и вбросов.
Тем более про 86 год, он то какое место имеет к раскручиваему вами сепаратизму и переделу территорий?
Сплошное замыливание темы и уход от неприятных вам вопросов.
Уже не только я дал понять вам это.
Ответов нет. :-)
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ярлыки говоришь, ну если с натягом, то только Табаки.


Тут не соглашусь, ты именно вешаешь ярлыки, причём безосновательно. Табаки говоришь с натягом, ну по мне до уровня персонажей мультфильмов и других былинных героев, как за последних озвучивала госпожа Таноми зачем опускаться, как-то, не корректно. Цитата:
Обликоморале:
грамотей, гопник,


Если себя позиционируешь грамотным гражданином, тогда пожалуйста читай внимательно посты оппонентов, выше же разъяснил, что в этой ветке, оценку действиям конфликтующих сторон не давал, лишь констатировал указанные факты из открытых источников. Также указал, если не согласен с приведёнными сведениями опротестуй и внеси другие. При этом ранее ты указывал, что ничего не помнишь, ну освежил твою память. Ты пожалуйста не переживай, со всяким может так случиться, в последнее время жарко на улице, глобальное потепление, циклоны, в следствие чего, может голова перегрелась, конечно прошу прошения-это только догадки.

Цитата:
Обликоморале:
пожалуйста


Да, разъясняешь, разъясняешь, но все равно приходится, для отдельных лиц, одно и тоже, как попугай повторять по несколько раз (мысли вслух).
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.07.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да, разъясняешь, разъясняешь, но все равно приходится, для отдельных лиц, одно и тоже, как попугай повторять по несколько раз


Да Вы у нас просветитель, однако!
А не допускаете мысли, что можете чего-то не знать, или неправильно истолковывать факты, или добросовестно заблуждаться?
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