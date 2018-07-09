211 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12706





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2563

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:46 Цитата: drakon:

Таких индюков у

Было время..

Скота было много и птиц..

Сейчас видишь такое и дивишься этому..

У этого индюка сороки или кто то пару птенчиков утащили..

Теперь боюсь за моих утяток..