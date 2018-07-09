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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14052
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё вот такие Лодки есть у нас.

Товар везут в Гамбург.Может даже
из Казахстана... :lol: ;-)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Кумыс что ли с кониной?))
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
,гендерное равенство

Он с феменистками попутал.
Гендерные обычно срачи бывают. ;-) :lol: 8-)
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2553
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам утятки в деревеньке не нужны?
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2553
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я стал счастливым обладателем десяти утят..
Которых осенью зарежу и съем..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2553
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попутно в деревеньке накупались..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2553
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купались около этой старой виллы у моря..
Кто то тут ведь строился..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2553
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот этот дом сбоку..
Наверно не там отстроился, сносить начало..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2553
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Холодный чай и квас и пирошки всякие перекусывали в машине..
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