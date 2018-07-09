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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5799
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты давай завязывай .. Хоть и молод ты душой а возрост уже ого. Не пугай нас. А то и незнаешь за че свечку ставить в церкви. То ли за здравие или упокой))))
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну ты это, не на необитаемый же остров попал.
В наш век информационных технологий мог бы и весточку подать.
Форумчане за тебя переживали, но трагедии не делали, как оцифрованный свистит по своему обыкновению. :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14052
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
но трагедии не делали

Я - знаю, что не делали... :lol:
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2553
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
тебя переживали, но траг

Это и есть нагнетание трагедии, карканье..
Начал мне тут вжевывать что нельзя и что можно..
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Это ты все про себя опять озвучил?)))
Да и жуешь обычно ты, я в этом незамечен.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5799
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я сразу подумал что ты умер. Необижайся если че. Просто уже близких терял и потому в голове сразу плохие мысли. В крайности сразу ухожу. П.с здоровье тебе и в следущий раз предупреждай что покидаешь форум. Мы же тут все уже как семья .Все уже привыкли вроде друг к другу. 
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14052
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас ездил в магазин. И вотчто осталось

на асфальте,перед входом. Жаль - конечно... :-(
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Та ладно.
Ты лучше рассказывай. Где был, чего видел?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14052
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нарушают деффки ПДД.По тротуару - едут.

А вдруг пешеход лошадей - напугает?... :lol: ;-)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня Турция официально превратится из парламентской в президентскую республику, наделив Эрдогана огромной властью. Его указы будут приравниваться к законам в обход парламента. Он сможет назначать и снимать с должности судей в любой момент- из немецких новостей :lol:
Эрдоган-первый султан обновленной Турции.
Дракон, а давай мы тебя ханом или султаном выберем?))))
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14052
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дракон, а давай мы тебя ханом или султаном выберем?))))

Думаю,что вам недолго - осталось,до выборов... 8-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14052
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ещё Одна - гоняет по улицам,нарушая

скоростной режим... :-o
Чёт деффки - разбаловались... ;-)
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5799
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да нет у вас девушек. У вас полубаба полумужик. Самые лучшие девушки это наши . Гендерное равенство и т.д
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Я ваше ап другом.
Мне как то до всех этих выборов-побоку.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14052
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Самые лучшие девушки это наши . Гендерное равенство и т.д

Виталя,гендерное равенство у вас?
Это и есть бабы = мужикам. Мы тут - причём?... :lol:
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