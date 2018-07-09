Vital Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #999





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5799

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:37 Цитата: Обликоморале: Незнаю. Вот думаю. Если верить тернету мол все девушки ложатся под иностранцев. У меня шансов меньше конеш. Мало там девушек иностраных . Хотя.. Когда был в доме мексике. Одна пьяненькая пристала. Номерок оставила. Ну там правдо за деньги. Ну а че? По фиг))) через 9 месяцев не только у русских девушек родятся негры.и испанцы))) а и у испанок русские казахи родятся