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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ drakon
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14052
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Это слова влюбленого мужчины.

Виталя, Лилли - потом. Ты же помнишь,
флаг на балконе,в Чимкенте?... 8-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Муля, выходи. Тут тебе дифирамбы поют.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5799
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да плевал я на наших ономастов. Если мне впаяют штраф за помятый флаг или что я с ним хожу по фан- зоне .
Я не скрываю а прямым текстом говорю . Что я тогда письмо напишу ввп. Что тут меня угнетают за патриотизм к стране. Нацики всякие.
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§ Алиса
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4206
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.07.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
за помятый флаг

ну погладь его. А то как-то с помятым ходить - не очень красиво будет )))
а вот по ценам за флаг- вот ссылка - посмотри: https://kostanayobl.satu.kz/Flag-kazahstana.html
или http://gerb.kz/flagi?product_id=80
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5799
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Ну цены разные смотрю. Я так то и не выберал. Меня устраивает. Флаг большой)))
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§ Алиса
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4206
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.07.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ну цены разные смотрю

ну в основе своей цена больше "твоей"
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5799
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Китайский походу подогнали. Вот же блин. Нет веры не кому)))
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5799
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5799
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Незнаю. Вот думаю. Если верить тернету мол все девушки ложатся под иностранцев. У меня шансов меньше конеш. Мало там девушек иностраных . Хотя.. Когда был в доме мексике. Одна пьяненькая пристала. Номерок оставила. Ну там правдо за деньги. Ну а че? По фиг))) через 9 месяцев не только у русских девушек родятся негры.и испанцы))) а и у испанок русские казахи родятся
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборная России признана лучшей командой в защите на ЧМ-2018
За пять матчей в общей сумме российская команда совершила 259 выносов, отбросов и сейвов.
Вау #1000 коммент мой. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Не всегда безоговорочно верь тырнету.
Иностранок мало, тогда подцепи москвичку. :lol:
Докажи всем, что есть еще порох в пороховицах.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5799
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Москвички это вчерашний день.
Ты меня просто не понял))))
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§ Алиса
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4206
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.07.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

ну теперь красотень будет. Все девки твои будут ;-) :lol: :lol:

Цитата:
Vital:
Номерок оставила. ..... а и у испанок русские казахи родятся

ТЫ хоть звони с "левого" номера, а то потом на алименты еще подаст в интерпол ....Да еще в евро....
;-) :lol: :lol:

[Исправлено: Алиса, 09.07.2018 - 21:20]
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Та я тебе про настоящих говорю, кореных, тургенвских барышень.
А не о лимите у которых только от Мацквы прописка.
А насчет того чего не понял, можно по подробней?))
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5799
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец. Вот я заболтался. Ужас. Щас Лиля прочитает и все. Мне хана будет. )))
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