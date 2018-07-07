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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33096
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды», где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что решение принималось единолично. Но удивила риторика Елбасы.
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.07.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну я русскоязычный и что?


А я двуязычный, среднюю школу на казахском языке оканчивал во время союза и русским владею на среднем уровне, стараюсь совершенствовать, как ранее неоднократно отмечал, чем больше языков знаешь, тем лучше.
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