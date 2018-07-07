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Обликоморале:
Насчет ярлыков, даже не думал.
Во грамотей! У тебя как всегда разгул фантазии, из твоих же уст, постоянно звучать фразы: провокаторы, табаки, ольгинцы, ранее предатели и.т.д. Нам НГ предоставила площадку для обсуждения, надо же тебе соответствовать уровню более-менее интеллигентных людей, как большинство тут. Извиняюсь за выражение конечно, а то, как какие то гопники или дети в песочнице, уважаешь, не уважаешь. Цитата:
Обликоморале:
86 год, вообще при чем?
А при том, если помнишь, что указанные события в период СССР происходили, большой рахмет Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С.Горбачеву и руководителям КГБ и МВД СССР, которые не приняли репрессивные меры для подавления собравшихся с обоих сторон, при этом я оценку действиям последних не давал. Цитата:
таноми52:
Удивляет вот что: на фоне нарастающей мифологизации истории, что-то маловато пишут о декабрьских событиях 1986 года.
Почему, в учебниках истории события 1986 года описаны.Цитата:
таноми52:
Однако, у нас больше носятся с былинными батырами, чем с ними.
Что же вы переживаете, у кочевников, батыров более чем достаточно, на батырах Кобланды и Шакшак Жанибеке не стоит останавливаться, ещё надо ставить, со стороны г.Рудного, в парке Независимости надеюсь благодарные потомки обязательно соорудят и.т.д.