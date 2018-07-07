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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33096
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды», где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что решение принималось единолично. Но удивила риторика Елбасы.
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§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5426
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
месте с Астаной строился и весь Казахстан.... и тд и тп.

ужас ..вот шо с людями нурлыкунские методички на нурлыкунских симпозиумах нурлыкунских партий незалежной нурлыкунии делают...

Цитата:
Trueman4400:
Казахстан со времени распада СССР развивается поступательно и динамично

в какую сторону поступает... в разнос иностранным инвесторам распродав всё и влезая в долги?
в сторону потребл...ства при этом не производя ничего кроме понтов?
в разврат, поголовную коррупция во власти, безнаказанность, грязь, кумовство, двойные стандарты истории?

Цитата:
Vital:
Сегодня в астане нет промышлености.

дык там половина из миллиона понаехавших это бездонная прорва чиновников, а другая половина их прислуга удовлетворяющая инстинкты потребл...ства и кроме понтов производить нечего.
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§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5426
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Люди требовали пересмотра границ и присоединения Северного Казахстана к России.

Цитата:
Обликоморале:
Свои фантазии и разговоры на кухне, за чистую монету выкладываете.


понял, они уже тогда боялись со стороны России даже того, чего в помине не было... а после Донбасса пЭтриотики стали поносить дальше, чем видеть... как те базарные торговки обвешивающие, но орущие что у них копейку украли.
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* Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ты считаешь что эти шесть указаных тобой человек сделали бы погоду?)))
Не смеши.
Тут некоторые провакационно, заявляли о более глобальном, разговор об этом, чего уж опять лицемерить?
Ну что же вы так палитесь?))
Пытаясь из пальца проблему высосать.
Глупо выгядите, не побоюсь этого сказать.
Тему замылили и перевели в другое русло.
Правда ''ольгинцы'' из вас никакие. 8-) :lol: 8-)
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* Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Борьба с тупизмом:

Табаки намба два, первая там выше отметилась. :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.07.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты считаешь что эти шесть указаных тобой человек сделали бы погоду?)))


Кто тебе сказал, что только 6 человек было, средняя мировая цифра-возмутителей спокойствия в обществе, не важно в каком направлении, бывает максимум порядка 5-6%. Вот возьмём только один факт, 15-16 сентября 1991 года в г.Уральске около 14-15 тысячи человек участвовало, в вике указано (сепаратизм в Казахстане), если считаешь клеветой указанные там сведения, тогда опротестуй, правильные данные опубликуй, какие могут быть проблемы.
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§ unrepeatable
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 08.07.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человеку всегда всего мало,будет лучше -будет также мало.
"Согласен, что аульного жителя, впервые попавшего в крупный город, ошеломляют новостройки Левобережья, интенсивность движения, подсветка зданий, обилие неоновой рекламы. Но мы не папуасы, западающие на стеклянные бусы, мы осознаем, каким жестоким социальным прессом обернулось строительство имиджевого города, который впору назвать богатым малахаем на бедном мужике и который не принес никаких плюсов в жизнь казахстанцев."

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31574#.W0CFU4NkYxo.whatsapp
вы о чем? как никаких плюсов? Вы серьезно?
и причем тут ,что сын чабана стал руководителем республики, разве это что-то решает или меняет?Зато знать настоящую кухню простого народа,быть ближе к нему - понимать и помогать,вот это я считаю огромным плюсом!
Жить так,чтобы было ДОСТУПНО и позволено каждому - не всем под силу.
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* Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: Вот возьмём только один факт, 15-16 сентября 1991 года в г.Уральске
 
А что там такого было?
Вики говоришь. Это что, официальный документ?
Период Уральских событий — это период развала Советского Союза. 
Известно высказывание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, что «Уральские события не стоят выеденного яйца». Мне кому верить, президенту или вам провокаторам разжигающим?
В интервью «Азаттыку» казачьи активисты Уральска говорили, что тогда, в сентябре 91-го, они «просто проводили свой традиционный праздник, ничуть не нарушая законы Казахстана». Такого же мнения придерживается оппозиционный политик Петр Своик. Он говорит, что празднование юбилея казачества ничего само по себе не стоило, «оно было просто раздуто извне».

— Внутренней интриги там было гораздо меньше, чем это накручивалось вокруг. Это моё мнение со стороны, в каких-то казачьих собраниях я не участвовал. Но, по-моему, там всё должно было произойти тихо и мирно, — говорит политик.
Кстати, коль указываешь 15-16 к, так и пиши до конца, что это был митинг казахстанских активистов, а не каких то там сепаратистов.
Передернул, как обычно.
В той истории до сих пор много белых пятен, но вам же надо зачем то сейчас накалять страсти.
Зачем, без семи пядей во лбу, ясно.
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.07.18 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А что там такого было?
Вики говоришь. Это что, официальный документ?
Период Уральских событий — это период развала Советского Союза. 


Ты же ранее указывал, что ничего не помнишь, не переобувайся, если не помнишь, значить не помнишь. Тем более я указал информации более чем достаточно, можешь верить можешь не верить, ярлыки не вешай, может и декабрьских событий 1986 года не было? При этом там не только про эти события указано.
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* Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

:lol:
Я так понял по существу ответить не чего.
И путать события одного толку с сепаратистскими не получилось?
86 год, вообще при чем?
Переобувание где?
Я как сказал, так и стою на своем.
А не как вы на домыслах.
Насчет ярлыков, даже не думал.
Потому что говорю как оно есть.
Тем более в отличии от вас , не лукавлю и не разжигаю.
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§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 09.07.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Тут тема такая, её Денисов затрагивает непосредственно, речь о том что история странно обрастает новыми подробностями (иногда додуманными и надуманными) и красками. А всё просто, до наивности. Создаётся свой собственный легендариум, казахстанский. С рассказами о детстве и юности вождя, с рассказами о долгом выстраданном пути нации к независимости. Понятно, эта работа делается для молодёжи, для тех кто не был непосредственным свидетелем, плюс желание остаться в истории, в легендах и мифах. Но мы то помним. Откуда были вожди, к какой партии они принадлежали и были верными адептами, как досталась независимость всем республикам.
Господам поцреотам, выходит, наша память поперёк горла). Поэтому рождаются такие вот думки о сепаратизме, ну или по меньшей мере о попытках очернить эту самую независимость.
О каком сепаратизме речь, господа, если те кого в нём подозревют массово покидают отечество? Во многом благодаря настойчивым упражнениям этих самых поцреотов, или они думают что их опусы никто не читает, что они никого не задевают? Людям уже просто надоело слушать бредни, чувствовать себя виноватыми в несуществующих ситуациях. Надоело жить в напряжении, в ожидании ещё большей радикализации. Что нужно человеку для жизни? Уверенность в завтрашнем дне, пусть относительная. Самоназванные "патриоты" не способствуют её обретению ни на грамм. И тогда какие они патриоты?! Они именно поцреоты, не иначе. Зачем способствовать ослаблению страны, мягко выдавливая из неё работоспособных граждан?
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.07.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
понял, они уже тогда боялись со стороны России даже того, чего в помине не было... а после Донбасса пЭтриотики стали поносить дальше, чем видеть...


И со стороны русскоязычных! Видимо, страхи "сепаратизма", неуверенность в собственных силах по сохранению суверенитета грызут их день и ночь. Это одна версия. Вторая - нагнетать поболе истерики, чтобы иметь потом возможность дискриминировать этих, якобы, "сепаратистов" на "законных" основаниях.
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2546
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И со стороны русскоязычных! Видимо

Ну я русскоязычный и что?
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.07.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
может и декабрьских событий 1986 года не было?


Удивляет вот что: на фоне нарастающей мифологизации истории, что-то маловато пишут о декабрьских событиях 1986 года. Казалось бы, вот действительное событие, где народ сказал своё веское слово колонизаторам, живы ещё многие и многие его участники Вот кого надо героизировать, пока они не ушли в мир иной! Однако, у нас больше носятся с былинными батырами, чем с ними. Почему бы это?
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§ zhumanova01
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
zhumanova01


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 09.07.18
Отправлено: 09.07.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен, что аульного жителя, впервые попавшего в крупный город, ошеломляют новостройки Левобережья, интенсивность движения, подсветка зданий, обилие неоновой рекламы. Но мы не папуасы, западающие на стеклянные бусы, мы осознаем, каким жестоким социальным прессом обернулось строительство имиджевого города, который впору назвать богатым малахаем на бедном мужике и который не принес никаких плюсов в жизнь казахстанцев.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31574
А что вы сделали для нашего народа, для нашей страны? Почему вы все судите по себе? Астана - это город будущего. Люблю этот город. Я думаю, что в будущем все города Казахстана будут такие же как Астана.

[Исправлено: Gljuk, 09.07.2018 - 14:56]
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.07.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Насчет ярлыков, даже не думал.


Во грамотей! У тебя как всегда разгул фантазии, из твоих же уст, постоянно звучать фразы: провокаторы, табаки, ольгинцы, ранее предатели и.т.д. Нам НГ предоставила площадку для обсуждения, надо же тебе соответствовать уровню более-менее интеллигентных людей, как большинство тут. Извиняюсь за выражение конечно, а то, как какие то гопники или дети в песочнице, уважаешь, не уважаешь. Цитата:
Обликоморале:
86 год, вообще при чем?


А при том, если помнишь, что указанные события в период СССР происходили, большой рахмет Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С.Горбачеву и руководителям КГБ и МВД СССР, которые не приняли репрессивные меры для подавления собравшихся с обоих сторон, при этом я оценку действиям последних не давал. Цитата:
таноми52:
Удивляет вот что: на фоне нарастающей мифологизации истории, что-то маловато пишут о декабрьских событиях 1986 года.


Почему, в учебниках истории события 1986 года описаны.Цитата:
таноми52:
Однако, у нас больше носятся с былинными батырами, чем с ними.


Что же вы переживаете, у кочевников, батыров более чем достаточно, на батырах Кобланды и Шакшак Жанибеке не стоит останавливаться, ещё надо ставить, со стороны г.Рудного, в парке Независимости надеюсь благодарные потомки обязательно соорудят и.т.д.
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