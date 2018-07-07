Горожанин_kst Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу #54





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1242

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:01 Цитата: Обликоморале:



Тут тема такая, её Денисов затрагивает непосредственно, речь о том что история странно обрастает новыми подробностями (иногда додуманными и надуманными) и красками. А всё просто, до наивности. Создаётся свой собственный легендариум, казахстанский. С рассказами о детстве и юности вождя, с рассказами о долгом выстраданном пути нации к независимости. Понятно, эта работа делается для молодёжи, для тех кто не был непосредственным свидетелем, плюс желание остаться в истории, в легендах и мифах. Но мы то помним. Откуда были вожди, к какой партии они принадлежали и были верными адептами, как досталась независимость всем республикам.

Господам поцреотам, выходит, наша память поперёк горла). Поэтому рождаются такие вот думки о сепаратизме, ну или по меньшей мере о попытках очернить эту самую независимость.

О каком сепаратизме речь, господа, если те кого в нём подозревют массово покидают отечество? Во многом благодаря настойчивым упражнениям этих самых поцреотов, или они думают что их опусы никто не читает, что они никого не задевают? Людям уже просто надоело слушать бредни, чувствовать себя виноватыми в несуществующих ситуациях. Надоело жить в напряжении, в ожидании ещё большей радикализации. Что нужно человеку для жизни? Уверенность в завтрашнем дне, пусть относительная. Самоназванные "патриоты" не способствуют её обретению ни на грамм. И тогда какие они патриоты?! Они именно поцреоты, не иначе. Зачем способствовать ослаблению страны, мягко выдавливая из неё работоспособных граждан?