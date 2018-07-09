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≡ Цены на сахар в Костанае нынешним летом таковы, что интервенции из стабфонда пока не нужны		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Цены на сахар в Костанае нынешним летом таковы, что интервенции из стабфонда пока не нужны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33096
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ценовую ситуацию на продовольственном рынке Костаная обсудили на аппаратном совещании в городском акимате. Вопрос о снабжении сахаром в период, когда горожане активно занимаются консервированием, аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ задал отдельно.
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§ 211
Re: Цены на сахар в Костанае нынешним летом таковы, что...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены нужно повысить да и избавиться от сахара по 235..
Потом понизить..
Опять купить в стабфонд сколько то тонн..
Дело сделано, а главное деньги..
И люди довольны и те кто продал сахар..
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