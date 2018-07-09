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§ NG.kz
Турнир по конным видам спорта на призы акима области прошёл в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33096
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 80 всадников приняли участие в скачках на разные дистанции: тай жарыс (4 км), кунан байга (8 км), топ байга (12 км) и аламан байга (24 км). Самой престижной дистанцией считается аламан байга.
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§ 211
Re: Турнир по конным видам спорта на призы акима области прошёл...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот где сила мужская, сила богатырская, в пасанятах..
Эх где мои 14 лет, когда скаках без седла на коняшках..
Мышцы помню с непривычки болят по всему телу..
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