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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня раньше был особый статус.
300 комментариев нужно было пройти без нарушений..
Разумеется не мог того выполнить.
Так 9000 или больше накалякал на постоянной премодерации или как ее там..
Даже привык..
А тут за ночь написал 50ку и чист..
От того я был за более жесткие меры, которые идут например по суткам, а не по количеству комментариев.
Но там выигрывают скорее те, кто редко пишет..
Даже не знаю как себя наказать сильнее в рамках существующих после Соглашения правил, которые как будто начали относиться одинаково и ко всем..
Между прочим именно этого я и добивался, Равноправия..
Ко всем без исключения и вот добился..
Да ради вас же старался..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так и на премодерации вольготней себя чувствую..
Там за Базар не нужно отвечать, весь Базар модератор раскладывает по полочкам..
Тут же приходится как бы его Фильтровать, Соглашение то обязывает..
Трясущимися руками ведь набирали номер сотового и отдавали Администрации, надеясь и давая Клятву исполнять его..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
не замахнуться ли тебе на статус Уважаемого? В

На этот вопрос ответила сама ОК, набор там к сожалению окончен..
Никому более не станут давать Уважаемого..
Об этом говорили же давно правда..
Уважаемые костяк Нашей Газеты на уровне журналистов.
Вот если бы они не болтались вокруг обычных комментаторов как Денисовы и Воронины, думаю было бы много лучше..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5277
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Трясущимися руками ведь набирали номер сотового

С будуна чтоли регался? :lol:
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
будуна чтоли регался?

Как и все мы, переживал, как и все молил и просил..
Можешь сколько угодно бравировать собой, но честно признать ты не можешь..
Как миленькие все пришли и подписали, чего греха таить..
Слабые мы..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5277
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ты за себя говори.
Чего ты по себе опять всех судишь.
Браваду, это я тебе прилепил, но так как своего не чего в мыслях у тебя нет, опять все наизнанку вывернул.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, мне нужно утяток сегодня купить..
Фотоотсчет выкладу или отдельной темой сделаю..
Мереке Заканович и Утята..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помимо этого линолеум настелить сейчас задача на квартире для клиентиков и батареи..
Даже дискутировать времени оказывается нет..
Уже пишу с мобильного, все не нарадуюсь жЫзни..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, наконец то есть на сегодня результат..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще искупаться бы сегодня надо..
В самый раз..
Куда можно поехать надо подумать..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати насчет купания..
Почему все таки европейцы никогда перед едой руки не моют, а у нас моют...
Интересная статья..
Их и эпидемии выкашивали и все такое, а все равно европеец если и моет руки, то не в проточной воде и экономит..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот епонцы всей семьей в одном корыте купаются..
Раз в неделю..
Вода там очень дорогое удовольствие..
Епония окружена водой и ровно то же самое..
Но эпидемий там нет..
Странно..
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Страница 847 из 847«1...845846847
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