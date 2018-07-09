211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12691





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2545

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:17 У меня раньше был особый статус.

300 комментариев нужно было пройти без нарушений..

Разумеется не мог того выполнить.

Так 9000 или больше накалякал на постоянной премодерации или как ее там..

Даже привык..

А тут за ночь написал 50ку и чист..

От того я был за более жесткие меры, которые идут например по суткам, а не по количеству комментариев.

Но там выигрывают скорее те, кто редко пишет..

Даже не знаю как себя наказать сильнее в рамках существующих после Соглашения правил, которые как будто начали относиться одинаково и ко всем..

Между прочим именно этого я и добивался, Равноправия..

Ко всем без исключения и вот добился..

Да ради вас же старался..