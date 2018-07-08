Vital Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #981





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5791

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:54 Цитата: Обликоморале:



Нет . Седня было не когда. А завтра уже все. Поздно. Незнаю даже как и выкрутится. Может юджин как то сможет мне передать. Я б смог к нему заехать в часиков 6-7 . Позже не смогу.