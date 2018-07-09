Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12681





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5786

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:35 Цитата: drakon: А я сразу подумал что ты умер. Необижайся если че. Просто уже близких терял и потому в голове сразу плохие мысли. В крайности сразу ухожу. П.с здоровье тебе и в следущий раз предупреждай что покидаешь форум. Мы же тут все уже как семья .Все уже привыкли вроде друг к другу.