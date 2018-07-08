/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 66 из 66«1...646566
Куратор темы: yudjin
§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5426
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Где можно купить большой флаг.

в крупных магазинах канцтоваров должны быть: абди, канцофис.
Я б свой дал, которым на Чемпионате мира по хоккею в Минске в 2014 году размахивал


но после ремонта не могу найти в какой коробке лежит.
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

На Железнодорожной (возле Световита) есть точка где именно такого рода продукцией занимаются. Гербы, флаги, портреты президента. Сами производят.
Профайл

§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо. Понял вроде где это. Если не найду то к юджину в гости забреду . Коробки будем перебирать. ))))
Профайл

§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1617
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да бились до последнего. Красиво!
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Флаг купил?
Профайл

§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Нет . Седня было не когда. А завтра уже все. Поздно. Незнаю даже как и выкрутится. Может юджин как то сможет мне передать. Я б смог к нему заехать в часиков 6-7 . Позже не смогу.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А давай попробуем так.
Уважаемые форумчане, может у кого есть флаг нашей Родины, Казахстана.
Давайте поможем Виталию . Ведь он с ним будет более явственно представлять нашу страну на ЧМ 2018!
Возможно в благодарность привезет вам сувенир с мундиаля .
:lol: :lol: :lol:
Благое дело господа и дамы.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 66 из 66«1...646566
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 2
Всего: 147

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх