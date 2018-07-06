pro100tak Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия... #23





(Пользователи) Сообщений: 57

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 01:16 Думаю pro100 так. Ломать наш менталитет надо, а не придумывать и приспосабливать всяко-яко. Собственников своих квартир-домов должно быть процентов 10, макс 20, примерно так во всем том мире, где живет и развивается экономика. 80-90% живут в съемном, наемном, арендованном жилье. Pro100 плата в месяц за такое жилье должна быть раза в 2-3, и, может, еще меньше платежа за ипотеку (а потом уже и считать никто не будет, когда станет выше выкупа или ипотеки, когда привыкнем). Чтобы не приходилось чесать репу - типа нах мне платить икс3 кому-то, лучше за такие деньги я буду сидеть по уши в ипотеке со всеми страховками и пр. и др. Надо pro100 помочь бизнесменам - будущим собственникам домов (банкам же помогаем без конца). И чтобы и в условиях и пр. и др. они в начале этого бизнеса не поднимали плату за квадрат больше чем, условно, 5 рублей. А уже потом с учетом всех расходов на содержание всяких сетей пусть считает обоснованно. Вечный вопрос, кто и когда будет делать ремонты, текущие, капитальные и пр. и др. всего жилого фонда (крыш-подвалов, подъездов-стояков и др. и пр.), и всех сетей от всяких элеваторов до точек врезок? Модернизация ЖКХ? А там опять же уже очередь, и пусть разбираются с фондом, который уже есть, 70-90-х годов. Пойдем по кругу, городить огород?