Горожанин_kst:

Не понятно почему НГ об этом ещё не написала.



В Костанае 7 июля на Гагаринской плотине во время рейда спасатели предупредили трёх женщин об опасности купания в этом месте. Но последние не послушали, полезли в воду и начали тонуть. На помощь женщинам бросился мужчина, который отдыхал с семьёй на берегу. Он сумел спасти женщин, но утонул сам.