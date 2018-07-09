/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Два пожара произошло в один день в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Два пожара произошло в один день в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33093
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме того, что вчера, 8 июня, почти полностью сгорел ресторан «Астам» на ул. Высокой, пожар произошел в пункте приема автомобилей для утилизации - ТОО «Туркестан 2013». Он расположен в микрорайоне Аэропорт на ул. Уральской.
Читать новость

§ zhumanova01
Re: Два пожара произошло в один день в Костанае
zhumanova01


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 09.07.18
Отправлено: 09.07.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу что жертв нет.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 150
Пользователей: 2
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх