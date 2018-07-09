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§ NG.kz
Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено купаться, в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33093
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три женщины, которых спасатели предупреждали об опасности на воде, чуть не утонули в реке Тобол. Их спас незнакомый мужчина, который услышал крики и бросился в воду. В панике женщины начали топить его и смогли выбраться.
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§ Vital
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не был там уже лет 100. Ну помню что это пакостное место. Нехорошее. Я там тонул. Уже писал в соседней ветки. Я незнаю. Как то нужно закрыть его. Трактором что ли перекопать пляж вдоль берега что ли.
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§ Солнышко
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Солнышко


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Сообщений: 1228
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 09.07.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На пляжах должны быть специальные посты - с лодками, кругами и жилетами. На городском пляже, который относится к городу, всего этого нет. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31616

А почему всего этого там нет? У нас купальный сезон длится максимум 2 месяца. А столько людей гибнут. Неужели у городского бюджета нет денег на содержание спасателей?
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§ Солнышко
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1228
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 09.07.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не был там уже лет 100. Ну помню что это пакостное место.

Я с Вами несогласна. Была на всех платных пляжах в Костанае. Центральный пляж сейчас выглядит ничуть не хуже, а во многом даже лучше платных. Там довольно чисто, запрещено распивать спиртные напитки, постоянно туда-сюда катается катер спасателей, имеются видеокамеры и довольно много патрульных машин.
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§ Vital
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:

Мы же про гагаринскую плотину говорим? Там же мужик утонул спасая девушек.
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§ Добринцофф
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Добринцофф


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Сообщений: 6111
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.07.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Там довольно чисто, запрещено распивать спиртные напитки

И какой смысл туда вообще идти,если распивать нельзя.Купаться что ли?
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§ Добринцофф
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6111
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.07.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Трактором что ли перекопать пляж вдоль берега что ли.

Перекопать,оградить бетонными блоками все подъезды,по другому наши люди никак не понимают.
Чё толку,что под корейским мостом ставили табличку "Купаться запрещено"? Через дней 10 таблички уже не было,а в выходные там полный пляж народу был.

[Исправлено: Добринцофф, 09.07.2018 - 12:14]
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§ Солнышко
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1228
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 09.07.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мы же про гагаринскую плотину говорим?

Жарко...Мозги вообще не шевелятся. Вчера хоть можно было между бассейном и душем отходить от бессонной футбольной ночи. А сегодня рабочий день. Даже не представляю как люди работают в такую погоду. :-)
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§ bgb
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3840
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
постоянно туда-сюда катается катер спасателей,

всё время боюсь, что они на кого-нибудь накатятся и изрубят в лоскуты. нельзя в районе пляжей кататься на моторках!
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§ Трэвэл
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Трэвэл


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Сообщений: 27
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.07.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пипец, что за народ а? Им говоришь запрещёно, а они все равно лезут в воду. Теперь семья без кормильца осталась.
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§ Обликоморале
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
ь. Даже не представляю как люди работают в такую погоду.

Если в помещении, то кондюшен в помошь. 8-)
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§ Vital
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Капец. У меня последний этаж. Жара. Кондер так и не купил. Раньше тоже ходил на пляжи разные.и было дело спасал девушку как то. Щас просто душ принимаю. Ну не долго мучится осталось. Завтра уезжаю на финал. Такое только раз в жизни бывает. Попасть на финал чемпионата по футболу.
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§ zhumanova01
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
zhumanova01


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 09.07.18
Отправлено: 09.07.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас какой, детей жалко :-(
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