Цитата: 211:

Тебя там уже всем форумом вывели и сказали кто ты, мало

Это кто там весь форум?

Неизвестные пару безличностей, что то там промямли в мою сторону, а ты тут уже раздухарился.

До чего же ты в своих фантазиях и высказывниях примитивен.