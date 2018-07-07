|Цитата:
Khalisi:
месте с Астаной строился и весь Казахстан.... и тд и тп.
ужас ..вот шо с людями нурлыкунские методички на нурлыкунских симпозиумах нурлыкунских партий незалежной нурлыкунии делают...
Цитата:
Trueman4400:
Казахстан со времени распада СССР развивается поступательно и динамично
в какую сторону поступает... в разнос иностранным инвесторам распродав всё и влезая в долги?
в сторону потребл...ства при этом не производя ничего кроме понтов?
в разврат, поголовную коррупция во власти, безнаказанность, грязь, кумовство, двойные стандарты истории?
Цитата:
Vital:
Сегодня в астане нет промышлености.
дык там половина из миллиона понаехавших это бездонная прорва чиновников, а другая половина их прислуга удовлетворяющая инстинкты потребл...ства и кроме понтов производить нечего.