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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2532
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 02:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночь..
Как много дарит она сюрпризов..
Дракоша с маленькой буквы буквально ожил..
Вроде мне не вериться что кто то пишет за него..
А мне говорили о трагедии..
Ночь..
Время Чудес..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2532
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 02:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда же я останусь одын?
Моя там со сковороткой ждет..
Дракоша тут не спит, пустые бутылки прохода не дают и верещат если их пнешь нечаянно..
Рано что то радоваться начал Ночи, не предполагая что ей радуются Другие..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1791
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.07.18 - 03:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё! Фановую прорвало...
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5264
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тебя там уже всем форумом вывели и сказали кто ты, мало

Это кто там весь форум? :lol:
Неизвестные пару безличностей, что то там промямли в мою сторону, а ты тут уже раздухарился. :lol:
До чего же ты в своих фантазиях и высказывниях примитивен. :lol:
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2532
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверка..
Что то мне показалось..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2532
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, мне ни за что дали ПП, перепутали..
С кем то..
У меня множество нарушений, сразу говорю..
Да, я честен..
Врать не буду..
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Страница 846 из 846«1...844845846
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