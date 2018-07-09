Цитата: Vital:

Не был там уже лет 100. Ну помню что это пакостное место.

Я с Вами несогласна. Была на всех платных пляжах в Костанае. Центральный пляж сейчас выглядит ничуть не хуже, а во многом даже лучше платных. Там довольно чисто, запрещено распивать спиртные напитки, постоянно туда-сюда катается катер спасателей, имеются видеокамеры и довольно много патрульных машин.