Обликоморале Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу #51





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5261

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:21 Цитата: Kairat stayer: Вот возьмём только один факт, 15-16 сентября 1991 года в г.Уральске

А что там такого было?

Вики говоришь. Это что, официальный документ?

Период Уральских событий — это период развала Советского Союза.

Известно высказывание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, что «Уральские события не стоят выеденного яйца». Мне кому верить, президенту или вам провокаторам разжигающим?

В интервью «Азаттыку» казачьи активисты Уральска говорили, что тогда, в сентябре 91-го, они «просто проводили свой традиционный праздник, ничуть не нарушая законы Казахстана». Такого же мнения придерживается оппозиционный политик Петр Своик. Он говорит, что празднование юбилея казачества ничего само по себе не стоило, «оно было просто раздуто извне».



— Внутренней интриги там было гораздо меньше, чем это накручивалось вокруг. Это моё мнение со стороны, в каких-то казачьих собраниях я не участвовал. Но, по-моему, там всё должно было произойти тихо и мирно, — говорит политик.

Кстати, коль указываешь 15-16 к, так и пиши до конца, что это был митинг казахстанских активистов, а не каких то там сепаратистов.

Передернул, как обычно.

В той истории до сих пор много белых пятен, но вам же надо зачем то сейчас накалять страсти.

Зачем, без семи пядей во лбу, ясно.