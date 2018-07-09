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Страница 845 из 845«1...843844845
Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5775
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 02:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракону надо влепить штраф. Хулиган. Люди переживали .
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но легче всего - показать карикатуру
на Меркель из Ютуба. У нас всё ес

Ну мы такие..
Наш менталитет наверно..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14040
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Дракону надо влепить штраф. Хулиган. Люди переживали .

Виталя,да не хулиганил я. Спасибо - Народу,что
переживали за меня.Просто нужно было - отлучиться,
ненадолго. Я же не на зарплате... :lol: :oops:
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Люди переживали .

Да, наш менталитет такой..
Если нет кого то то трагедия..
Но трагедия в личном плане несопоставима с той, что нужно продолжать дело того, кто там лично..
Дракошу можно сравнить с Лениным, дело которого жило 70 лет и до сих пор живет в душах советских людей..
И даже их детей и внуков порой..
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то с Лениным лично может быть одного мнения, но как профессионалом своего дела, просто поражаюсь с другого..
Так и дракоша с маленькой буквы, как человек, показал себя и мне приятно в такие моменты подчеркнуть это..
Ну кто то назовет это Нурлыкунством с большой буквы..
Пусть будет так..
Сходил за горячительным, скоро бай бай думал, а тут дракоша с маленькой буквы..
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Сюда кидай фотки, вижу там потерли тебя, там что то решают пока..
Но тут это пройдет и все смотрят, даже если не отписываются.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14040
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 02:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это я,сегодня.

Уже дома... :lol:
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша я от тебя этого честно не ожидал..
Как ты смог захватить мою ледяную душу..
Которая всех отвергает и от нее невозможно вообще получить какого либо тепла..
Своего рода Черная Дыра, которая всасывает Вселенные, но отдает только 7 процентов того что забрала, обратно..
Но наверно это нужно стереть, я модеров так часто прошу...
На твое усмотрение..
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 02:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Какой ты подтянутый и высокий..
Я то представлял что ты старый хрыч..
Да за тобой 18ти ти летние дефки ухлестывают!
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 02:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какого к чертям трагедия?
Блин, да ты выглядишь много лучше чем те, кто на лет 15 тебя младше..
Вот не ожидал..
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ты не дракоша с маленькой буквы, ты Дракон с большой..
Понимаю теперь всех тех женщин с Новоильиновки..
Хоть бы одно плохое слово..
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 03:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то думал что ты старик, умудренный..
Ты вон какой..
Мужик настоящий..
Блин..
Увеличил..
А вот фотали то не на мыльницу, сразу видно..
Дракон, Драконище...
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы на твоем месте доказывал бы и доказывал какой я молоток..
Но ты при всем при том это не делаешь..
Вот как тебе не нурлыкунить?
Да я бы при твоем телосложении с каждым более молодым не боялся схлестнуться..
Так и вижу себя как я их рубаю..
Но я то старый мелкий больной чувак..
Хоть и моложе тебя лет на 20..
Но вот как все таки время..
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