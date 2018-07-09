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Регистрация: 25.07.15 (Пользователи)

Отправлено: - 03:09 Я бы на твоем месте доказывал бы и доказывал какой я молоток..

Но ты при всем при том это не делаешь..

Вот как тебе не нурлыкунить?

Да я бы при твоем телосложении с каждым более молодым не боялся схлестнуться..

Так и вижу себя как я их рубаю..

Но я то старый мелкий больной чувак..

Хоть и моложе тебя лет на 20..

Но вот как все таки время..