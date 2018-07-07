А Деревенька никогда не помрет, покуда у каждого из нас есть Родина..

Так что тут беспокоиться не о чем..

Каждому есть что сказать о своей Родине и показать, то есть гордиться ею, какая бы она не была в современное время..

Родина есть Родина..

Она же Деревенька..