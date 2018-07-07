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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Завтра будет день будет пища как говорят в Америке..
У меня в сотке только 1200 фоток деревень всяких и дач отдельной темой Деревенька стоят в альбоме..
А сколько еще в компе их..
Как то я Флуд раскручивал, чтобы он встал повыше с списках Обсуждений..
Теперь он высоко, Деревенька отстала..
Нужно наверстать..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль что семью запретили фотать, а то у меня много так сказать семейных..
Но придется их всех теперь выгонять с кадра..
Кстати может расстояние какое нужно до члена семьи, например километр?
При том что фотаешь простой соткой..
Объективом то за пару штук бакинских там и все канапушки на лице посчитать можно..
Но вот сотовиком..
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14039
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да тута Я... :oops:
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, Дракоша объявился..
Ночь не перестает удивлять..
Что там за трагедия приключилась и скажи почему я обязан был делать траур, как сказали наши форумчане?
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если болел, мое искреннее сочувствие..
Все мы не молоды и с каждым, а я сам чуть не отошел в мир иной, модет случиться..
Но темы то наши форумчане могут продвигать, а не голосить о Трагедии..
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14039
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А может и тут покидать наши деревеньки..
Чтоб не скучали..

Правильно,Марик. Это написано на 1 страничке Деревеньки...
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то как меня уже напугали..
Низзя писать в ветке Дракоши, трагедия..
Я и сам напугался и постарался чтоб твоя ветка не померла вместе с тобой..
Чтоб жила..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я даже планировал поехать опять на твою Родину детства и собрать некролог о тебе..
Долго жыть будешь!
Привет дракоша с маленьклй буквы!
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты дракоша наверно тут один, собиратель, вокруг которого собираются разные образы , человек.
Мало таких людей, очень..
Но в них чувствуется сила, чувствуется характер, за кем пойдут разные рода, сорта, или еще какое то там землячество, именно за твоим Именем..
Ты самый мудрый человечек на планете под названием форум НГ..
Это многого стоит..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мудрый то что можешь принять, таким каким человек есть..
С его промахами, ошибками, проблемами..
Нам бы поучиться у тебя..
Так что за трагедия?
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14039
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Низзя писать в ветке Дракоши, трагедия..

Марик, тут некоторым давно уже охота - закрыть Мою деревеньку.
Да я и сам не ожидал,что она будет жить так долго... :-o
Вот ты выставил - фото,правильно об этом я и говорил
на первой страничке. Но людям то наверное - нечего
показать своего хорошего...
:lol: ;-)
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это написано на 1 страничке Деревеньки...

Да неохота чтобы людишки на форуме не так что то поняли..
Я же затмлю их своим Нурсиянием..
А потому пусть они постоянно возрадуются что они есть, что они нужнее, что они это Личности..
Неохота и не нужно их разубеждать в том..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тут некоторым давно уже охота - закрыть Мою деревеньку.

Да никому неохота.
Ты как Мудрец простишь их за то..
А потому Деревенька будет жить вечно, даже после......
Ну Флуд то живет..
Который создал Ветер ради меня..
Но никто о нем не вспоминает кроме меня..
Странно..
В этом наш форум..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.07.18 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Деревенька никогда не помрет, покуда у каждого из нас есть Родина..
Так что тут беспокоиться не о чем..
Каждому есть что сказать о своей Родине и показать, то есть гордиться ею, какая бы она не была в современное время..
Родина есть Родина..
Она же Деревенька..
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14039
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.18 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Каждому есть что сказать о своей Родине и показать,

Да,каждому есть что - показать.
Но легче всего - показать карикатуру
на Меркель из Ютуба. У нас всё есть
в Ютубе и карикатуры и заседания - Бундестага,
где Меркель критикуют,откровенно - ругают
и обвиняют... :lol:
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