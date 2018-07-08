211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12665





(Пользователи) Сообщений: 2496

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 23:11 Казах, адыгеец, ненец или манси..

Ога..

Сейчас начнет терки вести для кого какой язык родной..

Метисам как быть?

Как выбрать если в них идет какая то кровь деда или матери?

Вы там от Ступора вообще уже начали от бессилья заниматься чьерт его знает чем..

Начали бить по прямой, пользуясь своим ПП..

У тебя уже 4 нарушения и тебя щадят.

Не нарушай.

Еще раз говорю, у вас ни у кого не получится быть мной и говорить то что думаете..