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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то моя работа заканчивается..
Весь в поту..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Счетчик конечно не стали топить, красить потом как то..
Но обои смотрятся элегантно..



Завтра батареи ставить пойду..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1617
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
По моему я с тобой на нем говорю..

Да нет, мы на русском переписываемся. Да это мой родной язык.
Но твой то родной? Ты же вроде кыпшак- казах? Цитата:
211:
Моя Родина Советский Союз, Уская колея.

Во как мы шустро переобуваемся, прям на лету.
Сам за переименования кричал, а смысла оказывается не знал :lol: 8-)
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ты же вроде кыпшак- казах? Ц

Так..
По моему ты начал задавать тон на националистическую тему и это нужно пресекать..
Больше парировать нечем и начал говорить о национальностях?
То есть ты считал всегда, что русский язык для тебя язык чужаков, с самого детства?
Но я то не ты..
Со мной и мать и отец говорили на русском, и разумеется учили им меня..
Тебя что то не понять..
Озлобленный такой..
Иди проспись..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казах, адыгеец, ненец или манси..
Ога..
Сейчас начнет терки вести для кого какой язык родной..
Метисам как быть?
Как выбрать если в них идет какая то кровь деда или матери?
Вы там от Ступора вообще уже начали от бессилья заниматься чьерт его знает чем..
Начали бить по прямой, пользуясь своим ПП..
У тебя уже 4 нарушения и тебя щадят.
Не нарушай.
Еще раз говорю, у вас ни у кого не получится быть мной и говорить то что думаете..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и раз все выяснили, забудем..
Тема о национализме очень долгая и предельно нужно быть осторожным..
Меня то контролируют..
Но вас никто..
Перейдем к моему хобби..
Тем более нужно пройтись прогуляться после ремонта..
Потолок и кухня уже будут в другой теме, для которой и выбран был ник 211 в том числе, так как он там к тому же и автор..
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