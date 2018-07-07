unrepeatable Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу #50





(Пользователи) Сообщений: 6

Регистрация: 11.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 22:53 Человеку всегда всего мало,будет лучше -будет также мало.

"Согласен, что аульного жителя, впервые попавшего в крупный город, ошеломляют новостройки Левобережья, интенсивность движения, подсветка зданий, обилие неоновой рекламы. Но мы не папуасы, западающие на стеклянные бусы, мы осознаем, каким жестоким социальным прессом обернулось строительство имиджевого города, который впору назвать богатым малахаем на бедном мужике и который не принес никаких плюсов в жизнь казахстанцев."



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31574#.W0CFU4NkYxo.whatsapp

вы о чем? как никаких плюсов? Вы серьезно?

и причем тут ,что сын чабана стал руководителем республики, разве это что-то решает или меняет?Зато знать настоящую кухню простого народа,быть ближе к нему - понимать и помогать,вот это я считаю огромным плюсом!

Жить так,чтобы было ДОСТУПНО и позволено каждому - не всем под силу.