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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33086
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды», где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что решение принималось единолично. Но удивила риторика Елбасы.
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§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5426
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
месте с Астаной строился и весь Казахстан.... и тд и тп.

ужас ..вот шо с людями нурлыкунские методички на нурлыкунских симпозиумах нурлыкунских партий незалежной нурлыкунии делают...

Цитата:
Trueman4400:
Казахстан со времени распада СССР развивается поступательно и динамично

в какую сторону поступает... в разнос иностранным инвесторам распродав всё и влезая в долги?
в сторону потребл...ства при этом не производя ничего кроме понтов?
в разврат, поголовную коррупция во власти, безнаказанность, грязь, кумовство, двойные стандарты истории?

Цитата:
Vital:
Сегодня в астане нет промышлености.

дык там половина из миллиона понаехавших это бездонная прорва чиновников, а другая половина их прислуга удовлетворяющая инстинкты потребл...ства и кроме понтов производить нечего.
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§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5426
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Люди требовали пересмотра границ и присоединения Северного Казахстана к России.

Цитата:
Обликоморале:
Свои фантазии и разговоры на кухне, за чистую монету выкладываете.


понял, они уже тогда боялись со стороны России даже того, чего в помине не было... а после Донбасса пЭтриотики стали поносить дальше, чем видеть... как те базарные торговки обвешивающие, но орущие что у них копейку украли.
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5258
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ты считаешь что эти шесть указаных тобой человек сделали бы погоду?)))
Не смеши.
Тут некоторые провакационно, заявляли о более глобальном, разговор об этом, чего уж опять лицемерить?
Ну что же вы так палитесь?))
Пытаясь из пальца проблему высосать.
Глупо выгядите, не побоюсь этого сказать.
Тему замылили и перевели в другое русло.
Правда ''ольгинцы'' из вас никакие. 8-) :lol: 8-)
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5258
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Борьба с тупизмом:

Табаки намба два, первая там выше отметилась. :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.07.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты считаешь что эти шесть указаных тобой человек сделали бы погоду?)))


Кто тебе сказал, что только 6 человек было, средняя мировая цифра-возмутителей спокойствия в обществе, не важно в каком направлении, бывает максимум порядка 5-6%. Вот возьмём только один факт, 15-16 сентября 1991 года в г.Уральске около 14-15 тысячи человек участвовало, в вике указано (сепаратизм в Казахстане), если считаешь клеветой указанные там сведения, тогда опротестуй, правильные данные опубликуй, какие могут быть проблемы.
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§ unrepeatable
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 08.07.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человеку всегда всего мало,будет лучше -будет также мало.
"Согласен, что аульного жителя, впервые попавшего в крупный город, ошеломляют новостройки Левобережья, интенсивность движения, подсветка зданий, обилие неоновой рекламы. Но мы не папуасы, западающие на стеклянные бусы, мы осознаем, каким жестоким социальным прессом обернулось строительство имиджевого города, который впору назвать богатым малахаем на бедном мужике и который не принес никаких плюсов в жизнь казахстанцев."

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31574#.W0CFU4NkYxo.whatsapp
вы о чем? как никаких плюсов? Вы серьезно?
и причем тут ,что сын чабана стал руководителем республики, разве это что-то решает или меняет?Зато знать настоящую кухню простого народа,быть ближе к нему - понимать и помогать,вот это я считаю огромным плюсом!
Жить так,чтобы было ДОСТУПНО и позволено каждому - не всем под силу.
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