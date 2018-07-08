Цитата: elektron:

За свою Родину, а сам даже языка не знаешь, не стыдно?

По моему я с тобой на нем говорю..

На моем родном языке, на котором думаю и пишу..

Ты вообще о чем?

Совсем у тебя что то с москами не так?

При чем тут Родина и язык?

Моя Родина Советский Союз, Уская колея.

Ты бы хоть как то бы там логику то включал..