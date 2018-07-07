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§ NG.kz
Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и фейерверком
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33086
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зрители собрались возле сцены, где на большом экране показывали кино. Остальная часть парка опустела, в том числе свернул свои юрты и прилавки этно-аул, а в одиннадцатом часу вечера не осталось и рядов с мангалами и казанами.
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§ 211
Re: Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном салют был краше и дольше..
И так скучно без пивка никто не сидел на скамеечках..
Казакстан, Астана, Костанай!
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§ yudjin
Re: Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5426
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.07.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На День Победы позорники от традиционного салюта отказались, а ради писаной торбы миллионы на ветер.

Цитата:
Машинами были заставлены дворы, обочины и даже автобусные остановки.

И тем, кто по долгу службы должен контролировать соблюдение правил дела до
этого не было.. главное чтобы пустынной была улица Гашека для приезда баев акиматовских.
Как и дела нет до отсутствия лавочек и урн вдоль дорожек в необходимом количестве.
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§ 211
Re: Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
отсутствия лавочек и урн вдоль

Ты туда сидеть и сорить приходишь что ли?
Собери весь мусор с собой, как епонцы или гондурасцы на полях в России, футбольных..
Так и скажи, что ты безответственнен в плане выброса мусора..
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§ Артем Марусич
Re: Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 08.07.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На счет урн - их действительно мало как в парке так и в окрестностях. Либо идти во дворы и подкидывать мусор в урны местным жителям, либо везти на автобусе домой. Мусор заметили и власти - на бусе АБЗ плюс привозили людей которые пытались убрать мусор.

На счет футбольных полей в России - требования фифа регламентируют не только наличие урн для мусора, но даже их формат. Они должны быть для раздельного сбора мусора. Так же фифа заранее определилась с его транспортировкой, сортировкой и переработкой. На сайте организации эти вопросам уделялось отдельное внимание: fifa.com
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§ yudjin
Re: Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5426
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты туда сидеть и сорить приходишь что ли?

Ты за меня не говори... ты за других, понаехавших переживай...
их еще культур-мультуре учить и учить.
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§ 211
Re: Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Ты за меня не говори... ты за

Зачем мне за них?
Ты за них беспокоишься?
Вот когда будешь думать и делать что то за себя и за своих близких, когда каждый начнет из нас это делать, то и мусора никакого не будет..
Мне зачем другие?
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§ 211
Re: Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Либо идти во дворы и подкидывать мусор в урны местным жителям, либо везти на автобусе домой. Му

Меня лично это никогда не напрягало..
Ну выпил ты бутылку отравы, ну отошел к мусорке, либо лучше положить в пакет к себе, откуда достал, потом или в машину или с собой на автобусе до дому..
Там что, 50 кг мусора что ли?
Какие то фантики от мороженного, бутылочки, кожура от апельсина, у кого детишки..
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§ 211
Re: Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На природу когда гоняем, на автобусах или авто..
За тридевять км..
Там же мусорок никто для нас не ставит..
Убираем все с собой, потом выкидываем..
Не понимаю вообще в чем проблема..
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