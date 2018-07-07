Цитата: yudjin:



Ты за меня не говори... ты за

Зачем мне за них?

Ты за них беспокоишься?

Вот когда будешь думать и делать что то за себя и за своих близких, когда каждый начнет из нас это делать, то и мусора никакого не будет..

Мне зачем другие?