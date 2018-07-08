/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 844 из 844«1...842843844
§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Какие вопросы? По себ

У меня к тебе никаких..
Вижу просто как жалуетесь на меня поочереди..
От Усталости наверно падаете уже..
Один, потом другой, третья там..
Стыд и срам..
Какой вопрос?..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5258
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Доктор тут ясно дал понять и написал, что он на него даже а органы жаловался, ну и на форуме.
Доцента, тоже он слил, без стыда и совести. Хотя того иногда реально клинило.
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
органы жаловался, н

Ну кто не жаловался..
Вы все поочереди..
Вот только толпой то сделать ничего не можете..
И реально в Ступор от того входите, вынося себе моски..
Смешно..
Профайл

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У тебя с русским вообще как?

У меня всё в норме, чего и тебе желаю. А у самого как?
родной язык не учишь?
Профайл

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Доктор тут ясно дал понять и написал, что он на него даже а органы жаловался

Да было дело, помню, как 112-211 тут тоже плакался
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5258
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да бог с ними, вывел в очередной раз на чистую воду, теперь пускай скулит.
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
родной язык не учишь?

Хех..
Зачем мне его учить?
Чтобы тебе на ошибки на нем постоянно указывать?
Смотрю что то ты быстро от русского языка то отрекся..
Ведь наверно когда то считал его родным..
Эвропэйцы..
Что с вас взять то..
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вывел

Ога..
Из темного Царства Исчадия Ада..
Молитвы почитал?
Тебя там уже всем форумом вывели и сказали кто ты, мало?
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты себя выводишь прежде всего, так и не понял?
Показывая кто ты есть на самом деле..
Комнатный боец без правил, без понятий, без поступков, достойных мушчины..
Потому тебе уже многие так прямо и говорят, кто ты..
Может не надо уже кого то выводить куда то?
Выводилка то у тебя одна, как бы не обломилась где нибудь..
Что потом будешь делать?
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 844 из 844«1...842843844
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 1
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх