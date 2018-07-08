211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12654





(Пользователи) Сообщений: 2488

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 20:38 Ты себя выводишь прежде всего, так и не понял?

Показывая кто ты есть на самом деле..

Комнатный боец без правил, без понятий, без поступков, достойных мушчины..

Потому тебе уже многие так прямо и говорят, кто ты..

Может не надо уже кого то выводить куда то?

Выводилка то у тебя одна, как бы не обломилась где нибудь..

Что потом будешь делать?