Цитата: Khalisi:

месте с Астаной строился и весь Казахстан.... и тд и тп.

ужас ..вот шо с людями нурлыкунские методички на нурлыкунских симпозиумах нурлыкунских партий незалежной нурлыкунии делают...



Цитата: Trueman4400:

Казахстан со времени распада СССР развивается поступательно и динамично

в какую сторону поступает... в разнос иностранным инвесторам распродав всё и влезая в долги?

в сторону потребл...ства при этом не производя ничего кроме понтов?

в разврат, поголовную коррупция во власти, безнаказанность, грязь, кумовство, двойные стандарты истории?



Цитата: Vital:

Сегодня в астане нет промышлености.

дык там половина из миллиона понаехавших это бездонная прорва чиновников, а другая половина их прислуга удовлетворяющая инстинкты потребл...ства и кроме понтов производить нечего.