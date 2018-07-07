Цитата: Обликоморале:Это что за разжигание, ложь и провокации? Вы че это местами бред несете?

Цитата: Khalisi:Люди требовали пересмотра границ и присоединения Северного Казахстана к России.





я не пойму чего то? может вы мои комментарии задом на перед читаете? Где разжигание и провокация? Выше вот все было сказано - люди требовали присоединение северных границ к России. Если вы этого не помните, значит в нулевых в школу только пошли.



Цитата: Обликоморале:А ну не елозя, говорите прямо, кто на тер. целостность претендовал.



по моему, если бы северные границы отошли к России то целостность бы нарушилась. Нет? Или "нарушение целостности" только когда кто-то войну начинает и претендует на территорию?