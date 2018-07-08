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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 18:02
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Доктор тут ясно дал понять и написал, что он на него даже а органы жаловался, ну и на форуме.
Доцента, тоже он слил, без стыда и совести. Хотя того иногда реально клинило.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 18:10
Комментарий проходит проверку.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У тебя с русским вообще как?

У меня всё в норме, чего и тебе желаю. А у самого как?
родной язык не учишь?
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Доктор тут ясно дал понять и написал, что он на него даже а органы жаловался

Да было дело, помню, как 112-211 тут тоже плакался
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да бог с ними, вывел в очередной раз на чистую воду, теперь пускай скулит.
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